Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 12 şüpheliden 10'u tutuklandı

Samsun merkez ve Çarşamba ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1613 kapsül sentetik ecza, 27,02 gram sentetik kannabionid maddesi, 10,94 gram metamfetamin maddesi, 4 adet ecstasy hap, 4,55 gram esrar maddesi, 2 adet esrarlı sigara, 12 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 18 adet 7,65 mm çapında dolu fişek, 1 adet pompalı tüfek ve 2 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. 10 şüpheli tutuklandı.

SAMSUN merkez ve Çarşamba ilçesinde sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüphelinin, 10'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. İl Merkezi ve Çarşamba ilçesinde yapılan operasyonda şüphelilerin tamamı yakalanarak, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1613 kapsül sentetik ecza, 27,02 gram sentetik kannabionid maddesi, 10,94 gram metamfetamin maddesi, 4 adet ecstasy hap, 4,55 gram esrar maddesi, 2 adet esrarlı sigara, 12 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 18 adet 7,65 mm çapında dolu fişek, 1 adet pompalı tüfek ve 2 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y., A.Ç., S.E., O.B., A.A. ve T.Ş, Samsun Adliyesi'ne, T.Ö., R.K., F.K., D.Ö., C.S. ve Y.S. ise Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi. M.Y., S.E., O.B., A.A., T.Ş., T.Ö., R.K., F.K., C.S., ve Y.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, D.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.Ç. ise savcıya verdiği ifadenin ardından salıverildi.