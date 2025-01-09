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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, 1128 sentetik ecza hapı, 62 gram esrar ve ruhsatsız tabancalar ele geçirdi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Tekkeköy ve Bafra ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 1128 sentetik ecza hapı, 62 gram esrar, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ile 56 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, aranması olan 2 zanlı ile 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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