Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu, 12 Gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda metamfetamin, sentetik kannabinoid, esrar, ecstasy hap, sentetik ecza ve silahlar ele geçirildi.

SAMSUN'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir süredir takibini yaptığı çalışmalar neticesinde il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Takibi yapılan şüphelilerde yapılan aramalarda, 60,97 gram metamfetamin maddesi, 1,12 gram sentetik kannabinoid maddesi, 3,71 gram esrar maddesi, 44 adet ecstasy hap, 583 kapsül sentetik ecza,

2 adet hassas terazi, 8 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 3 adet tüfek, 24 adet tüfek kartuşu ve 45 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili S.E., S.A., A.Ö., Y.D., N.S., M.E., Y.T.Ç., S.Ç., M.K., İ.K., E.D. ve K.Y gözaltına alındı.