Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 110 Bin Hap ve Nakit Para Ele Geçirildi

Güncelleme:
Samsun'un Ladik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, karpuz yüklü kamyonette 110 bin uyuşturucu hap ve 598 bin 770 lira nakit para ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine karşı çalışma yürüttü.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çok yönlü araştırmalar ve teknik takip çalışmaları sonucunda, farklı bir ilden Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Elde edilen istihbarat doğrultusunda şüphelilerin güzergahı tespit edilerek üç gün süren operasyon planı hazırlandı.

Uyuşturucu tacirlerinin, sevkiyatı gizlemek ve dikkat çekmemek amacıyla uyuşturucu hapları karpuz yüklü bir araç içerisine kamufle ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip, aldığı sıkı tedbirler sayesinde araç, Ladik ilçesi Hacıali Mahallesi'nde durduruldu.

Yapılan detaylı aramalarda, 110 bin 466 sentetik ecza hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 598 bin 770 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyonda, araçta bulunan A.Ö. (39), S.A.S. (24), M.Y. (51), K.H. (39), Ş.Y. (29) ve H.D. (27) isimli 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Samsun Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla ve kesintisiz sürdüğünü vurgulayarak, "Uyuşturucu tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Samsun'un huzurunu bozmaya çalışan hiçbir oluşuma göz yummayacağız. Uyuşturucunun gölgesi bile kalmayacak, mücadelemiz sonuna kadar sürecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
500
