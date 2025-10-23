Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 105 Bin Hap Ele Geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda 105 bin 279 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Atakum ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda adreslerde yapılan aramada 51 gram kokain ve ruhsatsız tabanca, şüphelilerin araçlarında da 105 bin 279 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.E.A. (19), K.Ç. (20), M.D. (23), A.Y. (25) ve Ş.B. (26) emniyete götürüldü.