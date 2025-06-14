Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltında

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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 612,41 gram sentetik uyuşturucu, 3 bin 173 sentetik ecza hapı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Atakum, Bafra, Havza ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 612,41 gram sentetik uyuşturucu, 3 bin 173 sentetik ecza hapı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
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