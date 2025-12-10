Samsun'da ikametinde 10 binden fazla sentetik uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde ikametinde 10 bin 360 sentetik uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen adreste yapılan aramada 10 bin 360 sentetik uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 200 bin lira ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan İ.K. (32), emniyete götürüldü.