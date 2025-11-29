Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Bin Hap Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Bin Hap Ele Geçirildi
Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 bin 136 uyuşturucu hap, esrarlı sigara, ruhsatsız av tüfeği ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Bir zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekkeköy ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada, 10 bin 136 uyuşturucu hap, esrarlı sigara, ruhsatsız av tüfeği ile gümrük kaçağı 93 saat ve 40 gözlük ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
