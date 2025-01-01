Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Bin 580 Hap Ele Geçirildi
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, adreslerde ve araçlarda yaptığı aramada 10 bin 580 sentetik ecza hapı buldu.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adresler ve araçlarda arama yapan ekipler, 10 bin 580 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.Y. (28) ve M.A. (19) emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel