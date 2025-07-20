Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Gözaltında
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Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 49 yaşındaki Y.S. üzerinde 450 gram uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı. Zanlı, emniyete götürüldü.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "Uyuşturucu madde ticareti" yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, Y.S'nin (49) üzerinde yaptıkları aramada 450 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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