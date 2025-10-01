Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltında

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kök kenevir bitkisi ve 633 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Dikbıyık Mahallesi'nde T.Ş'nn (37) ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramada 9 kök kenevir bitkisi ve 633 gram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman
