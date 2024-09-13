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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 200 gram kubar esrar, 5 kök kenevir bitkisi ve 20 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince uyuşturu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

İ.Ö'nün evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 200 gram kubar esrar, 5 kök kenevir bitkisi ve 20 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel

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