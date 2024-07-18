Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmalar neticesinde şüpheli N.E'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu belirledi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 38 kök Hint keneviri, 15 gram Hint keneviri tohumu, 2 kurusıkı tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmaya götürüldü.