Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 82 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 120 elektronik sigara, 7 fişek ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Ç'nin uyuşturucu nitelikli sentetik ecza hapını piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, 82 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 120 elektronik sigara, 7 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.