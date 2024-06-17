Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan zanlıları yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi ve bir kişi gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan zanlıların yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.