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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 5 kilo 470 gram kubar esrar ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT timi ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Karamustafalı Mahallesi'nde T.G'ye ait evde yapılan aramada 5 kilo 470 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili T.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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