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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 672 sentetik ecza hapı ve 0,64 gram esrar ele geçirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet ve Esenevler mahallelerinde belirlenen ikamette arama yapıldı.

Aramada 672 sentetik ecza hapı ve 0,64 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Atakum Samsun Güncel Haberler

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