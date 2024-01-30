Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, Hürriyet Mahallesi'nde belirledikleri adreste yaptıkları aramada 881 sentetik ecza hap, 28 av tüfeği kapsülü ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin lira buldu.

Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.