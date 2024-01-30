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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi yakalandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı. Operasyonda 881 sentetik ecza hap, 28 av tüfeği kapsülü ve 8 bin lira ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, Hürriyet Mahallesi'nde belirledikleri adreste yaptıkları aramada 881 sentetik ecza hap, 28 av tüfeği kapsülü ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin lira buldu.

Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü İlkadım Samsun Güvenlik Uyuşturucu Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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