Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda, 12 kök Hint keneviri ve uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 64 yaşındaki H.D. gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekipler, H.D'nin (64) evine düzenledikleri operasyonda, 12 kök Hint keneviri, ?80 gram plaka kubar esrar, 1 gram kenevir tohumu ve 7 gram tütün kubar esrar karışımı ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.D. işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
