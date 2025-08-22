Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda, 12 kök Hint keneviri ve uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 64 yaşındaki H.D. gözaltına alındı.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Ekipler, H.D'nin (64) evine düzenledikleri operasyonda, 12 kök Hint keneviri, ?80 gram plaka kubar esrar, 1 gram kenevir tohumu ve 7 gram tütün kubar esrar karışımı ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.D. işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel