Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada 196 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Derecik mevkisinde durdurulan bir araçta yapılan aramasında 196 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.