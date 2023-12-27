Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüphelinin evinde 137 uyuşturucu hap ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşılan Y.Ş'nin evine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 137 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alının şüpheli işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.