Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda, 1 kilo 199 gram sentetik uyuşturucu ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 199 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu çerçevede İlkadım ilçesindeki iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 kilo 199 gram sentetik uyuşturucu, 27 kapsül sentetik ecza hapı, 2,56 gram esrar ile hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyet müdürlüğüne götürüldü. ?????