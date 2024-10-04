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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Samsun'da yapılan operasyonda, 'Çakır' isimli narkotik dedektör köpeği yardımıyla bir otomobilin motoruna zulalanmış 1 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 49 yaşındaki K.U. gözaltına alındı.

Samsun'da bir otomobilde yapılan aramada, "Çakır" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde takip edilen aracı durdurdu.

Ekipler, "Çakır" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla yaptıkları aramada, aracın motoruna zulalanmış 1 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyon kapsamında K.U. (49) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

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