Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Kubar Esrar Ele Geçirildi
Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 985 gram kubar esrar ve diğer uyuşturucu unsurlar ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 985 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde U.S'ye (44) ait eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramalarda 1 kilo 985 gram kubar esrar, 63 kök skunk bitkisi, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 35 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda U.S. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
