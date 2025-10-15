Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Kubar Esrar Ele Geçirildi
Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 985 gram kubar esrar ve diğer uyuşturucu unsurlar ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde U.S'ye (44) ait eve operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramalarda 1 kilo 985 gram kubar esrar, 63 kök skunk bitkisi, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 35 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda U.S. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel