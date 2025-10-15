Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 830 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucuyu kente getiren iki kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 1 kilo 830 gram metamfetamin bulundu.
SAMSUN'da polisin düzenlediği operasyonda 1 kilo 830 gram metamfetamin ele geçirildi. Kente uyuşturucuyu getiren A.Ç. (30) ile T.T. (41) gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başka bir şehirden kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, uyuşturucunun taşınacağı otomobili tespit edip güzergahta önlem aldı. Kente girişinde polisin, 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler otomobille kaçtı. Atakum ilçesinde ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışan şüphelilerin otomobili Balaç Mahallesi'nde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, 1 kilo 830 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olaya ilişkin 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,