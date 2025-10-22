Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 700 Gram Ele Geçirildi
Samsun'da yapılan operasyonda 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
İkamette yapılan aramada, 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan M.G. (47) ve E.G. (39) emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel