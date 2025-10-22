Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 700 Gram Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 700 Gram Ele Geçirildi
Samsun'da yapılan operasyonda 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada, 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.G. (47) ve E.G. (39) emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
