Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 446 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen uygulama ve operasyonlarda 1 kilo 446 gram sentetik uyuşturucu ile 508 sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım'da M.K. (24) ve F.O'nun (34) bulunduğu eve operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan aramada 221 gram sentetik uyuşturucu ve 3 sentetik ecza ele geçirildi. Söz konusu 2 kişi gözaltına alındı.

Yakakent'te gerçekleştirilen bir uygulamada ise K.S. isimli şüpheliden 1 kilo 225 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uygulamalarda ayrıca, "TCK 191" suçundan aranan ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (44), "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan hakkında 5 yıl 10 ay hapis ve 8 bin 320 lira para cezası bulunan Z.A. (30) yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Ekiplerin gün boyunca gerçekleştirdiği uygulama ve operasyonlar sonucunda toplam 505 sentetik ecza ele geçirildi.