Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı ve Çok Sayıda Ele Geçirilen Madde

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı ve Çok Sayıda Ele Geçirilen Madde
Güncelleme:
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1925 uyuşturucu hap, sentetik kannabinoid, metamfetamin ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Atakum ve Yakakent ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Operasyonlarda 1925 uyuşturucu hap, 420,3 gram sentetik kannabinoid, 12,32 gram metamfetamin, 1,02 gram esrar, 0,70 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 22 tabanca fişeği ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan 1 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
