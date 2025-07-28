Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı ve 9 Kök Kenevir
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 yaşındaki M.A. isimli bir şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.
Şüpheli M.A'nın (40) ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı, kenevir bitkilerine el konuldu.