Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı ve 9 Kök Kenevir

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı ve 9 Kök Kenevir
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 yaşındaki M.A. isimli bir şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Şüpheli M.A'nın (40) ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı, kenevir bitkilerine el konuldu.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
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