Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı ve 1224 Hap Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı ve 1224 Hap Ele Geçirildi
Güncelleme:
Samsun'un Canik ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1224 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 19 yaşındaki Y.K. gözaltına alındı.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1224 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan Y.K. (19) işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
