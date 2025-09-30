Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 55 yaşındaki H.Y. gözaltına alındı. Ekipler, evinde 2 kilo 630 gram kubar esrar ve 9 kök kenevir bitkisi buldu.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, H.Y'nin (55) evinde yaptıkları aramada 2 kilo 630 gram kubar esrar ile 9 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan Gazze planına tepki: Trump'ın sunduğu 20 madde belirsizdir ve garantisi yoktur

Hamas'tan Beyaz Saray'ın duyurduğu Gazze planına ilk tepki
Otomotiv devi iflas etti

Otomotiv devi milyarlarca liralık borç nedeniyle iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.