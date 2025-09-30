Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Samsun'un Atakum ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 55 yaşındaki H.Y. gözaltına alındı. Ekipler, evinde 2 kilo 630 gram kubar esrar ve 9 kök kenevir bitkisi buldu.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, H.Y'nin (55) evinde yaptıkları aramada 2 kilo 630 gram kubar esrar ile 9 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
