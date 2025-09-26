Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 yaşındaki Y.A. gözaltına alındı. Evinde yapılan aramalarda 15 kök kenevir bitkisi, 27 gram kubar esrar, 7 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız av tüfeği bulundu.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube, KOM Şube ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Yukarı Ağcagüney Mahallesi'nde Y.A'nın (36) evine operasyon düzenledi.
Zanlının ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 15 kök kenevir bitkisi, 27 gram kubar esrar, 7 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Y.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel