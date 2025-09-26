Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube, KOM Şube ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Yukarı Ağcagüney Mahallesi'nde Y.A'nın (36) evine operasyon düzenledi.

Zanlının ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 15 kök kenevir bitkisi, 27 gram kubar esrar, 7 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Y.A. gözaltına alındı.