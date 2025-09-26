Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 yaşındaki Y.A. gözaltına alındı. Evinde yapılan aramalarda 15 kök kenevir bitkisi, 27 gram kubar esrar, 7 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube, KOM Şube ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Yukarı Ağcagüney Mahallesi'nde Y.A'nın (36) evine operasyon düzenledi.

Zanlının ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 15 kök kenevir bitkisi, 27 gram kubar esrar, 7 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Y.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte Türkiye'nin konuştuğu kavganın görüntüleri

Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte o kavganın görüntüleri
Otomobil devi durduğu yerde alev alan araçlar için harekete geçti! Binlercesini geri çağırdılar

Durduğu yerde alev alıyorlar! Dev marka binlerce aracını geri çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.