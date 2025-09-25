Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Jandarma, S.A. (27), E.E. (29), Ş.I. (65) ve A.I'nın (38) uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaştı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlükleri ile Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, 10 kilo 543 gram kubar esrar, 3 gram sentetik uyuşturucu, 2 kök kenevir bitkisi ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda Ş.I. gözaltına alınırken diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.