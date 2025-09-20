Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 32 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve kama ele geçirilirken, F.A. isimli bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında Yeni Mahalle Gaziler Sokak'ta F.A'nın adresine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 32 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ile kama ele geçirildi.

Olayla ilgili F.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
