Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çarşamba ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Orta Mahalle'de M.Ç.E'nin üzerinde ve evinde arama yapıldı.

Aramada 45 gram kubar esrar, 2 gram kokain, 21 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram kenevir tohumu, 34 sentetik ecza hapı ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
Asena ve Hasan Dere boşandı! Magazin kulislerinde ihanet iddiası dolaşıyor

8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Ayrılığın nedeni ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil cemaatinin düğününde müritler arasında kavga çıktı

Menzil'in görkemli düğününe gölge düşüren olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.