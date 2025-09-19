Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Çarşamba ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Orta Mahalle'de M.Ç.E'nin üzerinde ve evinde arama yapıldı.
Aramada 45 gram kubar esrar, 2 gram kokain, 21 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram kenevir tohumu, 34 sentetik ecza hapı ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel