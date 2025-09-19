Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik, İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda Deyincek Mahallesi'nde Y.Ç'nin (51) evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.Ç. gözaltına alındı.