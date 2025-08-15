Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 yaşındaki F.Ç. gözaltına alındı. Operasyonda 135 gram uyuşturucu madde, sentetik ecza hapları ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında takibe alınan F.Ç'nin (31) uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Şüphelinin ikametgahına yapılan operasyonda 135 gram uyuşturucu madde, 2 sentetik ecza hapı, 1 hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
