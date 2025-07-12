Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, 28 yaşındaki R.E'ye ait evde sentetik ecza hapları ve uyuşturucu ele geçirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yürütüldü.

İlkadım ilçesinde şüpheli R.E'ye (28) ait ikamete düzenlenen operasyonda arama yapan ekipler, 84 sentetik ecza hapı ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Leman dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı

Türkiye'ye döner dönmez apronda gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da ekmeğe zam geldi

İstanbul'da ekmeğe zam! İşte yeni tarife
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.