Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. İlkadım ilçesindeki bir adreste yapılan aramada 310 sentetik ecza hapı, 120 gram sentetik uyuşturucu ve 11 bin lira ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde uyuşturucu bulundurulduğu değerlendirilen bir adrese operasyon düzenlendi.
Adresteki aramada 310 sentetik ecza hapı, 120 gram sentetik uyuşturucu, 53 uyuşturucu hap, 15 gram sentetik ecza tozu, 4 esrarlı sigara ve 11 bin lira ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan Ü.S. (44) emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel