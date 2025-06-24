Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. İlkadım ilçesindeki bir adreste yapılan aramada 310 sentetik ecza hapı, 120 gram sentetik uyuşturucu ve 11 bin lira ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde uyuşturucu bulundurulduğu değerlendirilen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adresteki aramada 310 sentetik ecza hapı, 120 gram sentetik uyuşturucu, 53 uyuşturucu hap, 15 gram sentetik ecza tozu, 4 esrarlı sigara ve 11 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Ü.S. (44) emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
Ateşkes muamması Trump'ı fena kızdırdı: Ne halt ettiklerini bilmiyorlar

Savaş Trump'ı bir hayli yıprattı! Kameralar önünde ağzını bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Trump yine hakaretler savurdu: Aptal ve kalın kafalı

Trump yine hakaretler savurdu: Aptal ve kalın kafalı
Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var

Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var
Hayal Köseoğlu 10 yıldır gizlediği hastalığını ilk kez açıkladı

10 yıldır gizlediği hastalığını ilk defa açıkladı
Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç

Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
Bahçeli, 147 gün sonra kürsüde: İsrail terör devletine karşı ortak direniş hattı kurulmalı

147 gün sonra kürsüye çıkan Bahçeli'den tarihi çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.