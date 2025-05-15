Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 24 yaşındaki A.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramada, 95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan A.Ç. (24) emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel