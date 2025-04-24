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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Atakum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, evde 187 gram sentetik uyuşturucu ile çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikamette yaptıkları aramada, 187 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar kenevir tohumu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan E.K.H. (23) jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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