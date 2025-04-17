Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Çarşamba ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Evinde yapılan aramalarda 280 adet sentetik ecza hapı, ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde E.K'nin (32) evinde gerçekleştirilen aramalarda 280 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
E.K, gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel