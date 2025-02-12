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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alınarak, 8,46 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 13 bin 750 lira ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çarşamba ilçesinde C.O. (41) ve Y.A'nın (37) araçlarında ve evlerinde arama yapıldı.

Aramada 8,46 gram sentetik uyuşturucu, 4 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 750 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden C.O. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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