Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alınarak, 8,46 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 13 bin 750 lira ele geçirildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çarşamba ilçesinde C.O. (41) ve Y.A'nın (37) araçlarında ve evlerinde arama yapıldı.
Aramada 8,46 gram sentetik uyuşturucu, 4 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 750 lira ele geçirildi.
Şüphelilerden C.O. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel