Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'un Canik ilçesinde toprağa gömülü uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.T'nin (41) uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratı üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde şüphelinin ev ve bahçesinde yaptığı aramada, toprağa gömülü bir miktar sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.T, işlemleri için emniyete götürüldü.