Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" çıkışı! Yeni yönetime uyarısı var

 Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında

Hafız Esad'ın mezarını basıp böyle yıktılar

 Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon

Esad'ın silahlarını kaçırıyorlardı! MİT'ten Suriye'de büyük operasyon
İsrail, Suriye'deki planlarını açık açık itiraf etti

İsrail, Suriye planını açık açık itiraf etti: Talimat verdik

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı, düzenlediği operasyonda K.T. adlı şüphelinin evinde 48 gram kubar esrar ve silah malzemeleri ele geçirdi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.T'nin (39) evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 48 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca ile 140 mermi ele geçirdi.

Olayla ilgili K.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
img

Acun, can dostu Esat'ın başını yaktı
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" çıkışı! Yeni yönetime uyarısı var
img

Suriye'de çaresizliğin görüntüsü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Atalanta Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Atalanta Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Shakhtar Donetsk Bayern Münih CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Shakhtar Donetsk Bayern Münih maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? HGS'yi kim hackledi ne istiyorlar? HGS hacklendi mi? HGS uygulaması KLEW nedir? KLEW ne demek? Salzburg PSG CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Salzburg PSG maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Athletic Bilbao şifresiz yayınlanacak mı? Leipzig Aston Villa CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Leipzig Aston Villa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Malmö Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Malmö Galatasaray şifresiz yayınlanacak mı? Bayer Leverkusen Inter CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bayer Leverkusen Inter maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Club Brugge Sporting Lisbon CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Club Brugge Sporting Lisbon maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.