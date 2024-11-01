Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 45 yaşındaki M.S. isimli şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 46,52 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince M.S'nin (45) üzerinde ve evinde yapılan aramada 46,52 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
M.S. gözaltına alındı.