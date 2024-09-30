Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yürütülen teknik takip sonucu H.U'nun elinde bulunan yüklü miktarda uyuşturucuyu satarak haksız kazanç elde edeceği belirlendi.

Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda zanlıyı yakaladı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 7 kavanoz içinde bulunan 1 kilo 500 gram esrar ile 2 ruhsatsız tabanca ve 33 mermi ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.