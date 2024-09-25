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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 34 yaşındaki H.Y. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, yapılan aramada sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı köpek timi ekiplerinin katılımıyla H.Y'nin (34) ikametinde arama yapıldı.

Aramada 17 gram sentetik uyuşturucu, 4 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 56 tabanca fişeği, 106 sentetik ecza hapı, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 kenevir bitkisi ele geçirildi.

H.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Uyuşturucu Güvenlik Jandarma Politika 3-sayfa İlkadım Güncel samsun Hukuk

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