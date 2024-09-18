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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Samsun'un Terme ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda kenevir, esrar ve silah ele geçirildi.

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

N.Ç.'nin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 4 kök kenevir bitkisi, 5 gram toz esrar, 200 gram kubar esrar ile kurusıkı tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel

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