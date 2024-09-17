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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

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Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 48 yaşındaki şüpheli B.Ş. gözaltına alındı. Operasyonda 63 kök kenevir, 7 kilo 34 gram kubar esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, şüpheli B.Ş'nin (48), uyuşturucu madde bulundurduğu ve ormanlık alana kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, 63 kök kenevir bitkisi, 7 kilo 34 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, 15 gram tütünle karışık kubar esrar maddesi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Şüpheli B.Ş, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Operasyon Kenevir Atakum samsun

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